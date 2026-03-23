ENS ESCAPE GAME ENTRE CHÂTAIGNIERS ET PATRIMOINE

Lespinassière Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

3 km Moyen + 4 ans

Un lieu atypique d’éducation en forêt pour un escape game à ciel ouvert. Découvrez de façon ludique le patrimoine naturel et culturel de ce petit village en Montagne noire

Réservation obligatoire par SMS. 15 personnes max.

Possibilité de rester après l’animation pour goûter et jouer librement à la châtaigneraie

Rendez-vous devant la mairie.

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Lespinassière 11160 Aude Occitanie +33 6 71 40 38 35

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English :

3 km Medium + 4 years

An atypical place of education in the forest for an open-air escape game . A fun way to discover the natural and cultural heritage of this small village in the Montagne Noire

Reservations required by SMS. 15 people max.

Possibility of staying after the activity to taste and play freely in the chestnut grove

Meet in front of the town hall.

L’événement ENS ESCAPE GAME ENTRE CHÂTAIGNIERS ET PATRIMOINE Lespinassière a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude