ENS ESQUISSES SAUVAGES

Villeneuve-la-Comptal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

4 km Moyen + 8 ans

Au travers d’une balade botanique, venez croquer les plantes et paysages rencontrés. Débutants et croqueurs acceptés !

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Prendre matériel de dessin et tabouret/tapis de sol.

Rendez-vous au parking de l’école La Pomelle.

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Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie +33 7 49 01 00 54

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English :

4 km Medium + 8 years

Come and sketch the plants and landscapes you come across on a botanical walk. Beginners and sketchers welcome!

Reservations required by phone. 25 people max.

Bring drawing equipment and stool/floor mat.

Meet at La Pomelle school parking lot.

L’événement ENS ESQUISSES SAUVAGES Villeneuve-la-Comptal a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude