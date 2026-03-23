ENS ESQUISSES SAUVAGES Villeneuve-la-Comptal
ENS ESQUISSES SAUVAGES Villeneuve-la-Comptal samedi 23 mai 2026.
ENS ESQUISSES SAUVAGES
Villeneuve-la-Comptal Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
4 km Moyen + 8 ans
Au travers d’une balade botanique, venez croquer les plantes et paysages rencontrés. Débutants et croqueurs acceptés !
Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.
Prendre matériel de dessin et tabouret/tapis de sol.
Rendez-vous au parking de l’école La Pomelle.
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Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie +33 7 49 01 00 54
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English :
4 km Medium + 8 years
Come and sketch the plants and landscapes you come across on a botanical walk. Beginners and sketchers welcome!
Reservations required by phone. 25 people max.
Bring drawing equipment and stool/floor mat.
Meet at La Pomelle school parking lot.
L’événement ENS ESQUISSES SAUVAGES Villeneuve-la-Comptal a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude