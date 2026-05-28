ENS ET LE VENT SOUFFLE SUR LA CLAPE ! Armissan
ENS ET LE VENT SOUFFLE SUR LA CLAPE ! Armissan dimanche 11 octobre 2026.
Armissan
ENS ET LE VENT SOUFFLE SUR LA CLAPE !
Armissan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11 16:00:00
Date(s) :
2026-10-11
18 km Moyen + 10 ans
Randonnée aux points de vue superbes depuis les reliefs escarpés de la montagne de la Clape anciennement Île du Lac ! Lecture de paysage d’une crête à l’autre entre garrigue, vignes et falaises.
Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.
Prévoir pique-nique.
Être très bien chaussé.
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Armissan 11110 Aude Occitanie +33 6 22 58 13 87
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English :
18 km Medium + 10 years
A hike with superb views from the steep slopes of the Clape mountain, formerly known as Île du Lac ! Read the landscape from ridge to ridge between garrigue, vines and cliffs.
Reservations required by SMS. 20 people max.
Please bring a picnic.
Good footwear essential.
L’événement ENS ET LE VENT SOUFFLE SUR LA CLAPE ! Armissan a été mis à jour le 2026-05-28 par