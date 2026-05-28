Armissan

ENS ET LE VENT SOUFFLE SUR LA CLAPE !

Armissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-11

18 km Moyen + 10 ans

Randonnée aux points de vue superbes depuis les reliefs escarpés de la montagne de la Clape anciennement Île du Lac ! Lecture de paysage d’une crête à l’autre entre garrigue, vignes et falaises.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Prévoir pique-nique.

Être très bien chaussé.

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Armissan 11110 Aude Occitanie +33 6 22 58 13 87

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English :

18 km Medium + 10 years

A hike with superb views from the steep slopes of the Clape mountain, formerly known as Île du Lac ! Read the landscape from ridge to ridge between garrigue, vines and cliffs.

Reservations required by SMS. 20 people max.

Please bring a picnic.

Good footwear essential.

L’événement ENS ET LE VENT SOUFFLE SUR LA CLAPE ! Armissan a été mis à jour le 2026-05-28 par