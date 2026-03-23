ENS FÊTE DE LA NATURE Villeneuve-Minervois
ENS FÊTE DE LA NATURE Villeneuve-Minervois samedi 23 mai 2026.
ENS FÊTE DE LA NATURE
Villeneuve-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
2 km Facile
Venez célébrer la nature avec des ateliers, balades et animations conviviales ! Une journée festive pour petits et grands, placée sous le signe du partage autour de la biodiversité.
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Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie j.colle@rainette-ecologie.com
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English :
2 km Easy
Come and celebrate nature with workshops, walks and fun activities! A festive day for young and old, dedicated to sharing biodiversity.
L’événement ENS FÊTE DE LA NATURE Villeneuve-Minervois a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude