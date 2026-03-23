ENS FLORE ET HABITATS

Fournes-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-31

3 km Facile

Le point 700, près du Roc de l’Aigle, hésite entre calcaires et schistes. Il offre de somptueux panoramas. Tour d’horizon sur une flore remarquable, les présences animales du site et leurs habitats.

Réservation obligatoire par SMS.

Pique-nique facultatif après la balade.

Rendez-vous au parking à la sortie du village

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Fournes-Cabardès 11600 Aude Occitanie +33 6 31 77 00 34

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English :

3 km Easy

Point 700, near the Roc de l’Aigle, wavers between limestone and schist. It offers sumptuous panoramas. An overview of the site?s remarkable flora, fauna and habitats.

Reservations required by SMS.

Picnic optional after the walk.

Meet at the parking lot on the outskirts of the village

L’événement ENS FLORE ET HABITATS Fournes-Cabardès a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude