Tournissan

ENS INCENDIE, UN AN APRÈS

Tournissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

3 km Facile + 6 ans

Un peu plus d’un an après l’incendie qui a ravagé les Corbières, venez observer la renaissance de la flore et discuter conséquences et adaptations nécessaire face aux feux.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Tournissan 11220 Aude Occitanie +33 4 68 45 24 51

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English :

3 km Easy + 6 years

Just over a year after the fire that ravaged the Corbières, come and observe the rebirth of the flora and discuss the consequences of and adaptations to fire.

Reservations required by phone. 25 people max.

Observation equipment provided.

L’événement ENS INCENDIE, UN AN APRÈS Tournissan a été mis à jour le 2026-05-28 par