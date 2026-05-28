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ENS INCENDIE, UN AN APRÈS Tournissan

ENS INCENDIE, UN AN APRÈS Tournissan

ENS INCENDIE, UN AN APRÈS Tournissan samedi 10 octobre 2026.

Ville : 11220 Tournissan

Département : Aude

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Tournissan

ENS INCENDIE, UN AN APRÈS

Tournissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

3 km Facile + 6 ans
Un peu plus d’un an après l’incendie qui a ravagé les Corbières, venez observer la renaissance de la flore et discuter conséquences et adaptations nécessaire face aux feux.
Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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Tournissan 11220 Aude Occitanie +33 4 68 45 24 51 

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English :

3 km Easy + 6 years
Just over a year after the fire that ravaged the Corbières, come and observe the rebirth of the flora and discuss the consequences of and adaptations to fire.
Reservations required by phone. 25 people max.
Observation equipment provided.

L’événement ENS INCENDIE, UN AN APRÈS Tournissan a été mis à jour le 2026-05-28 par