ENS LA BIODIVERSITÉ SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

Treilles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

1 km Facile + 4 ans

Explorons la nature sur le parcours de la classe à ciel ouvert des écoliers avec une série d’ateliers, chasse aux papillons, arbre qui es-tu, tissages, empreintes végétales et goûter sauvage.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Goûter offert.

Rendez-vous parking du village, rue Guy-Fauran

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Treilles 11510 Aude Occitanie +33 6 68 30 20 44

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English :

1 km Easy + 4 years

Let’s explore nature on the schoolchildren’s open-air classroom trail with a series of workshops, butterfly hunt, tree who are you, weaving, plant footprints and wild snack.

Reservations required by SMS. 20 people max.

Observation equipment supplied.

Snack offered.

Meeting point village parking lot, rue Guy-Fauran

L’événement ENS LA BIODIVERSITÉ SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS Treilles a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude