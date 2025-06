ENS LA CLAMOUX ET SES VERSANTS Cabrespine 5 octobre 2025 14:30

Aude

ENS LA CLAMOUX ET SES VERSANTS Cabrespine Aude

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

5,5 km / Difficile / + 8 ans

Rendez-vous place de l’Église

La rivière de la Clamoux structure le site Natura 2000 éponyme. Partons découvrir la remarquable biodiversité de ses berges et de ses versants, en passant devant l’entrée du gouffre de Cabrespine.

Dénivelé positif 350 m.

Collation offerte par la mairie.

Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 6 18 75 43 19

5.5 km / Difficult / + 8 years old

Meet at Place de l’Église

The Clamoux river forms the eponymous Natura 2000 site. Discover the remarkable biodiversity of its banks and slopes, passing the entrance to the Cabrespine chasm.

Elevation gain: 350 m.

Refreshments provided by the town hall.

5,5 km / Schwer / + 8 Jahre

Treffpunkt: Place de l’Eglise

Der Fluss Clamoux strukturiert das gleichnamige Natura-2000-Gebiet. Entdecken Sie die bemerkenswerte Artenvielfalt an seinen Ufern und Hängen, vorbei am Eingang des Gouffre de Cabrespine.

Positiver Höhenunterschied: 350 m.

Ein Imbiss wird von der Stadtverwaltung angeboten.

5,5 km / Difficile / Più di 8 anni

Luogo di ritrovo place de l’Église

Il fiume Clamoux costituisce l’omonimo sito Natura 2000. Scoprite la notevole biodiversità delle sue rive e dei suoi pendii, superando l’ingresso della voragine di Cabrespine.

Dislivello: 350 m.

Ristoro offerto dal municipio.

5,5 km / Difícil / Mayores de 8 años

Lugar de encuentro place de l’Église

El río Clamoux forma el espacio Natura 2000 del mismo nombre. Descubra la notable biodiversidad de sus orillas y laderas, pasando por la entrada de la sima de Cabrespine.

Desnivel: 350 m.

Refrigerio a cargo del ayuntamiento.

L’événement ENS LA CLAMOUX ET SES VERSANTS Cabrespine a été mis à jour le 2025-06-17 par A.D.T. de l’Aude / 11 CD Aude