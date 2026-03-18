ENS LA LÉGENDE DES GARRIGUES

Conques-sur-Orbiel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

2 km Facile + 3 ans

Entre les pierres et les herbes, des êtres discrets se cachent. Venez nous aider à les retrouver entre capitelles et garrigue. Une sortie nature pour petits et grands.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille.

Matériel d’observation fourni.

Rendez-vous au parking de la Samparela. Suivre panneaux capitelles depuis la D 901

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Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie +33 6 62 77 17 97

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English :

2 km Easy + 3 years

Among the stones and grasses, discreet creatures hide. Come and help us find them between capitelles and garrigue. A nature outing for young and old.

Reservations required by SMS. 20 people max.

As part of the Fréquence Grenouille operation.

Observation equipment supplied.

Meet at the Samparela parking lot. Follow signs for capitelles from the D 901

L’événement ENS LA LÉGENDE DES GARRIGUES Conques-sur-Orbiel a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude