ENS LA PRODUCTION DE FROMAGE EST À L’HONNEUR !

Lafage Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 14:30:00

Date(s) :

2026-05-24

5 km Moyen + 8 ans

En haut de la colline nous attend un paysan, éleveur de brebis, producteur de fromage au lait cru. Une visite unique, agrémentée par la lecture de paysage entre les Pyrénées et la Piège.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Rendez-vous devant la mairie.

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Lafage 11420 Aude Occitanie +33 6 88 64 12 38

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English :

5 km Medium + 8 years

At the top of the hill, a farmer, sheep breeder and producer of raw milk cheese, awaits us. A unique visit, enhanced by the landscape between the Pyrenees and the Piège.

Reservations required by SMS. 20 people max.

Meet in front of the town hall.

L’événement ENS LA PRODUCTION DE FROMAGE EST À L’HONNEUR ! Lafage a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude