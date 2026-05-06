Cuxac-Cabardès

ENS LA VIE CACHÉE DU LAC DE LAPRADE BASSE

Cuxac-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

2 km Moyen + 8 ans

Le monde invisible du lac est un écosystème fascinant, souvent plus riche qu’il n’y parait en surface. Toute une richesse méconnue qui constitue la vie cachée du monde aquatique.

Fédération départementale de l’Aude pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Réservation obligatoire par email. 25 personnes max.

Rendez-vous au parking de la base de loisirs du lac de Laprade Basse

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Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie accueil@fedepeche11.fr

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English :

2 km Medium + 8 years

The invisible world of the lake is a fascinating ecosystem, often richer than it appears on the surface. The hidden life of the aquatic world.

Fédération départementale de l’Aude pour la pêche et la protection du milieu aquatique ?

Reservation required by email. 25 people max.

Meet at the parking lot of the Laprade Basse lake leisure center

L’événement ENS LA VIE CACHÉE DU LAC DE LAPRADE BASSE Cuxac-Cabardès a été mis à jour le 2026-05-06 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude