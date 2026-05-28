ENS LA VIE SECRÈTE DES ARBRES DU LIVRE À LA BALADE Lespinassière samedi 24 octobre 2026.

Lespinassière

ENS LA VIE SECRÈTE DES ARBRES DU LIVRE À LA BALADE

Lespinassière Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 14:00:00

Date(s) :

2026-10-24

4,5 km Moyen + 4 ans

Connaissez-vous le célèbre livre La vie secrète des arbres ? Il sera notre fil rouge ! Immergeons-nous dans des univers de mousses et de hêtres, à 800 m d’altitude, à la rencontre du monde insoupçonné des arbres. Balade ludique !

Réservation obligatoire par SMS. 15 personnes max.

Prévoir pique-nique.

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Lespinassière 11160 Aude Occitanie +33 6 71 40 38 35

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English :

4.5 km Medium + 4 years

Do you know the famous book The Secret Life of Trees? It’ll be our common thread! Immerse yourself in a world of moss and beech, at 800 m altitude, and discover the unsuspected world of trees. A fun walk!

Reservations required by SMS. 15 people max.

Please bring a picnic.

L’événement ENS LA VIE SECRÈTE DES ARBRES DU LIVRE À LA BALADE Lespinassière a été mis à jour le 2026-05-28 par