ENS LE RETOUR DES MANGEURS DE GUÊPES

Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 11:30:00

Date(s) :

2026-05-03

5 km Facile + 6 ans

Après avoir passé plusieurs mois en Afrique, certains oiseaux reviennent seulement maintenant car leurs mets favoris sont de sortie. Découvrons-les au cours d’une balade sur l’île de la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie.

Réservation obligatoire par email. 20 personnes max

Matériel d’observation fourni.

Maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire

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Port-la-Nouvelle 11266 Aude Occitanie aude.nature@hotmail.com

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English :

5 km Easy + 6 years

After spending several months in Africa, some birds are only now coming back because their favorite food is out. Let’s discover them on a walk around the island of Sainte-Lucie regional nature reserve.

Reservations required by email. 20 people max

Observation equipment provided.

Lock-keeper’s house, 10 min walk from compulsory parking lot

L’événement ENS LE RETOUR DES MANGEURS DE GUÊPES Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude