ENS LE RETOUR DES MANGEURS DE GUÊPES Port-la-Nouvelle
ENS LE RETOUR DES MANGEURS DE GUÊPES Port-la-Nouvelle dimanche 3 mai 2026.
ENS LE RETOUR DES MANGEURS DE GUÊPES
Port-la-Nouvelle Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 11:30:00
Date(s) :
2026-05-03
5 km Facile + 6 ans
Après avoir passé plusieurs mois en Afrique, certains oiseaux reviennent seulement maintenant car leurs mets favoris sont de sortie. Découvrons-les au cours d’une balade sur l’île de la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie.
Réservation obligatoire par email. 20 personnes max
Matériel d’observation fourni.
Maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire
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Port-la-Nouvelle 11266 Aude Occitanie aude.nature@hotmail.com
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English :
5 km Easy + 6 years
After spending several months in Africa, some birds are only now coming back because their favorite food is out. Let’s discover them on a walk around the island of Sainte-Lucie regional nature reserve.
Reservations required by email. 20 people max
Observation equipment provided.
Lock-keeper’s house, 10 min walk from compulsory parking lot
L’événement ENS LE RETOUR DES MANGEURS DE GUÊPES Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude