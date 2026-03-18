ENS LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU POINT 700 Trassanel
ENS LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU POINT 700 Trassanel dimanche 26 avril 2026.
ENS LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU POINT 700
Trassanel Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
8,5 km Difficile + 10 ans
Au cœur d’un site Natura 2000, le sentier du point 700 a été restauré en 2021. La balade sera aussi l’occasion d’aborder l’atlas de la biodiversité Minervois en cours de constitution !
Prévoir pique-nique.
Sur les traces de Jean.
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Trassanel 11160 Aude Occitanie +33 6 18 75 43 19
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English :
8.5 km Difficult + 10 years
In the heart of a Natura 2000 site, the point 700 trail was restored in 2021. The walk will also provide an opportunity to learn about the Minervois biodiversity atlas currently being compiled!
Please bring a picnic.
In the footsteps of Jean.
L’événement ENS LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU POINT 700 Trassanel a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude