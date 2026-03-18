ENS LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU POINT 700

Trassanel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

8,5 km Difficile + 10 ans

Au cœur d’un site Natura 2000, le sentier du point 700 a été restauré en 2021. La balade sera aussi l’occasion d’aborder l’atlas de la biodiversité Minervois en cours de constitution !

Prévoir pique-nique.

Sur les traces de Jean.

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Trassanel 11160 Aude Occitanie +33 6 18 75 43 19

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English :

8.5 km Difficult + 10 years

In the heart of a Natura 2000 site, the point 700 trail was restored in 2021. The walk will also provide an opportunity to learn about the Minervois biodiversity atlas currently being compiled!

Please bring a picnic.

In the footsteps of Jean.

L’événement ENS LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU POINT 700 Trassanel a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude