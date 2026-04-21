Ventenac-Cabardès

ENS LES AILES DE LA NUIT

Ventenac-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

4 km Facile + 6 ans

Une sortie crépusculaire à la rencontre des ailes de la nuit. Vous participerez à un suivi des chauves-souris autour d’un domaine viticole à l’aide d’outils spécialisés. Exposition en fin de balade

Réservation obligatoire par email. 16 personnes max.

Dans ce cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris et du programme Vigie-chiro.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir pique-nique et lampe de poche.

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Ventenac-Cabardès 11610 Aude Occitanie laura@lechantdesgrenouilles.fr

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English :

4 km Easy + 6 years

A twilight outing to meet the wings of the night. You’ll take part in a bat-monitoring session around a vineyard, using specialized tools. Exhibition at the end of the walk

Reservation required by email. 16 people max.

As part of International Bat Night and the Vigie-chiro program.

Observation equipment provided.

Bring picnic and flashlight.

L’événement ENS LES AILES DE LA NUIT Ventenac-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude