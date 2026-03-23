ENS LES ARBRES ET LEURS HÔTES, DES INTERACTIONS SURPRENANTES !

Rennes-les-Bains Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

4,5 km Difficile

Les arbres sont le refuge d’une biodiversité insoupçonnée et de multiples interactions reliant végétaux, animaux et champignons. Venez observer les traces de ces interactions fascinantes !

Réservation obligatoire par email. 15 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Rendez-vous au parking gratuit le long de la départementale à côté de la piscine et des thermes

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Rennes-les-Bains 11190 Aude Occitanie laudeaunat@laposte.net

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English :

4.5 km Difficult

Trees are home to unsuspected biodiversity and multiple interactions between plants, animals and fungi. Come and observe the traces of these fascinating interactions!

Reservations required by email. 15 people max.

Observation equipment supplied.

Meet at the free parking lot along the main road next to the swimming pool and thermal baths

L’événement ENS LES ARBRES ET LEURS HÔTES, DES INTERACTIONS SURPRENANTES ! Rennes-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude