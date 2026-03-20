ENS LES BELLES SAUVAGES DU MOIS DE MAI

Aragon Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :

2026-05-14

4,5 km Facile + 6 ans

Des berges du ruisseau de la Valette aux anciennes terrasses, cheminons à flanc de vallon pour découvrir les espèces méditerranéennes, leurs stratégies d’adaptation et leurs propriétés

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Pique-nique facultatif après la balade.

.

Aragon 11600 Aude Occitanie +33 6 31 77 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4.5 km Easy + 6 years

From the banks of the Valette stream to the ancient terraces, take a walk along the valley side to discover Mediterranean species, their adaptation strategies and their properties

Reservations required by telephone. 20 people max.

Observation equipment provided.

Picnic optional after the walk.

L’événement ENS LES BELLES SAUVAGES DU MOIS DE MAI Aragon a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude