ENS LES FLEURS COMESTIBLES DES ARBRES ET ARBUSTES

Sainte-Colombe-sur-l’Hers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

16 km Facile

À vélo sur la voie verte, laissons-nous guider par les inflorescences sauvages. De la reconnaissance à la consommation, découvrons le patrimoine sauvage fleuri de nos chemins !

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Aller-retour sur la voie verte.

Apporter son vélo, casque et gilet fluorescent.

Goûter de fleurs cuisinées.

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Sainte-Colombe-sur-l’Hers 11230 Aude Occitanie +33 7 77 77 95 02

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English :

16 km Easy

Cycling along the greenway, let us be guided by the wild inflorescences. From recognition to consumption, let’s discover the wildflower heritage of our paths!

Reservations required by phone. 20 people max.

Round trip on the greenway.

Bring your bike, helmet and fluorescent vest.

Taste of cooked flowers.

L’événement ENS LES FLEURS COMESTIBLES DES ARBRES ET ARBUSTES Sainte-Colombe-sur-l’Hers a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude