ENS LES MARE-VEILLES DE LA NUIT

Payra-sur-l’Hers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

2 km Facile + 6 ans

Une fois la nuit tombée, c’est un tout autre monde qui s’éveille… Venez en apprendre plus sur les créatures qui peuplent nos mares et sur les ombres qui animent la nuit.

Réservation obligatoire par téléphone. 15 personnes max.

Prévoir lampe de poche et bottes ou chaussures de rechange.

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Payra-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie +33 7 49 01 00 54

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English :

2 km Easy + 6 years

Once night falls, a whole new world awakens… Come and learn more about the creatures that inhabit our ponds and the shadows that animate the night.

Reservations required by telephone. 15 people max.

Bring flashlight and spare boots or shoes.

L’événement ENS LES MARE-VEILLES DE LA NUIT Payra-sur-l’Hers a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude