ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES Mayronnes

ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES Mayronnes 2026-05-01

ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES Mayronnes vendredi 1 mai 2026.

ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES

Mayronnes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

2,5 km Moyen + 6 ans
Quelles sont les plantes comestibles et médicinales que nous pouvons rencontrer sur le sentier sculpturel à cette saison ?
Rendez-vous au parking à 500 m avant le village.
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Mayronnes 11220 Aude Occitanie +33 4 68 76 09 48 

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English :

2.5 km Medium + 6 years
What edible and medicinal plants can we find on the Sculpturel trail at this time of year?
Meet at the parking lot 500 m before the village.

L’événement ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES Mayronnes a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude