ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES Mayronnes
ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES Mayronnes vendredi 1 mai 2026.
ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES
Mayronnes Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
2,5 km Moyen + 6 ans
Quelles sont les plantes comestibles et médicinales que nous pouvons rencontrer sur le sentier sculpturel à cette saison ?
Rendez-vous au parking à 500 m avant le village.
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Mayronnes 11220 Aude Occitanie +33 4 68 76 09 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2.5 km Medium + 6 years
What edible and medicinal plants can we find on the Sculpturel trail at this time of year?
Meet at the parking lot 500 m before the village.
L’événement ENS LES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES Mayronnes a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude