ENS MAJESTUEUSE FORÊT

Arques Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

3 km Facile

Dans une forêt chargée d’histoire, nous découvrirons, entre chênes, sapins et cèdres, un ancien arboretum, une flore et des essences forestières variées ainsi que les enjeux associés à leur protection.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Pique-nique facultatif après la balade.

.

Arques 11190 Aude Occitanie +33 6 31 77 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 km Easy

In a forest steeped in history, among oaks, firs and cedars, we discover a former arboretum, a variety of flora and forest species and the issues involved in protecting them.

Reservations required by SMS. 20 people max.

Observation equipment provided.

Picnic optional after the walk.

L’événement ENS MAJESTUEUSE FORÊT Arques a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude