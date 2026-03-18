ENS MAJESTUEUSE FORÊT Arques
ENS MAJESTUEUSE FORÊT Arques samedi 18 avril 2026.
ENS MAJESTUEUSE FORÊT
Arques Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
3 km Facile
Dans une forêt chargée d’histoire, nous découvrirons, entre chênes, sapins et cèdres, un ancien arboretum, une flore et des essences forestières variées ainsi que les enjeux associés à leur protection.
Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
Pique-nique facultatif après la balade.
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Arques 11190 Aude Occitanie +33 6 31 77 00 34
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English :
3 km Easy
In a forest steeped in history, among oaks, firs and cedars, we discover a former arboretum, a variety of flora and forest species and the issues involved in protecting them.
Reservations required by SMS. 20 people max.
Observation equipment provided.
Picnic optional after the walk.
L’événement ENS MAJESTUEUSE FORÊT Arques a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude