Montséret

ENS MISSION INSECTES !

Montséret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les sorties ENS, se sont des sorties pédagogiques accompagnées par des spécialistes autour de l’environnement organisées par le Conseil départemental de l’Aude.

Partez en mission de recherche des insectes et autres petits habitants autour du village. Pour vous aider dans votre quête, vous aurez une carte d’identité de l’animal. Saurez-vous relever le défi ?

Réservation obligatoire par téléphone. 15 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

2 km Moyen + 5 ans

Rendez-vous devant la mairie

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Montséret 11200 Aude Occitanie +33 6 81 44 84 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ENS outings are educational outings organized by the Conseil départemental de l’Aude, accompanied by environmental specialists.

Set off on a mission to find insects and other small inhabitants around the village. To help you in your quest, you’ll be given an animal ID card. Are you up to the challenge?

Reservations required by phone. 15 people max.

Observation equipment supplied.

2 km Medium + 5 years

Meet in front of Town Hall

L’événement ENS MISSION INSECTES ! Montséret a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude