ENS NATURALISTES D’UN SOIR À LA RECHERCHE D’AMPHIBIENS

Mazuby Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

3 km | Moyen | + 12 ans

Découverte des amphibiens de la Haute-Vallée de l’Aude leurs habitats, leurs enjeux… lors d’une balade nocturne pour, de mares en mares, observer et écouter les chants de ces espèces discrètes.

Réservation obligatoire par email.

10 personnes max.

Prévoir lampe de poche et des vêtements chauds.

Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille.

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Mazuby 11140 Aude Occitanie ines.brilleau@cen-occitanie.org

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English :

3 km | Medium | + 12 years

Discover the amphibians of the Haute-Vallée de l’Aude: their habitats, their challenges… during a nocturnal walk from puddle to puddle to observe and listen to the songs of these discreet species.

Reservations required by email.

10 people max.

Bring flashlight and warm clothing.

As part of the Fréquence Grenouille operation.

L’événement ENS NATURALISTES D’UN SOIR À LA RECHERCHE D’AMPHIBIENS Mazuby a été mis à jour le 2026-03-16 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude