ENS NATURE AU FIL DE L’EAU

Alet-les-Bains Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

5 km Moyen

Balade en canoë pour une découverte insolite et ludique de la biodiversité des berges et du milieu aquatique sur le fleuve Aude. À vos pagaies !

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Prévoir pique-nique.

En partenariat avec le comité départemental de canoë-kayak de l’Aude.

Savoir nager et s’immerger.

S’équiper de chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et d’un imperméable. Prévoir des vêtements de rechange.

Rendez vous parking de la gare puis co-voiturage vers le lieu de départ en canoë

.

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie +33 6 31 77 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5 km Medium

A canoe trip to discover the biodiversity of the banks and aquatic environment of the River Aude. Grab your paddles!

Reservations required by phone. 20 people max.

Please bring a picnic.

In partnership with the Comité Départemental de Canoë-Kayak de l’Aude.

Know how to swim and immerse.

Bring waterproof shoes and a raincoat. Bring a change of clothes.

Meet at station parking lot, then car pool to canoe departure point

L’événement ENS NATURE AU FIL DE L’EAU Alet-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude