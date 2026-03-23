ENS NOS PERCEPTIONS DANS LA NUIT Limousis
ENS NOS PERCEPTIONS DANS LA NUIT Limousis vendredi 29 mai 2026.
ENS NOS PERCEPTIONS DANS LA NUIT
Limousis Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29
3 km Facile + 6 ans
Découvrez la nuit comme vous ne l’avez jamais vue ! Déployez vos sens et votre imagination pour une soirée inoubliable.
Des mots pour rêver Raphaël Barzyc
Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
Prévoir pique-nique et une tenue chaude pour la soirée.
Rendez-vous au parking de la grotte.
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Limousis 11600 Aude Occitanie +33 6 79 88 63 47
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English :
3 km Easy + 6 years
Discover the night as you’ve never seen it before! Unleash your senses and imagination for an unforgettable evening.
Words to dream about? Raphaël Barzyc
Reservations required by phone. 20 people max.
Observation equipment supplied.
Bring a picnic and warm clothing for the evening.
Meet at the cave parking lot.
L’événement ENS NOS PERCEPTIONS DANS LA NUIT Limousis a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude
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