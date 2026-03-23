ENS NOS PERCEPTIONS DANS LA NUIT

Limousis Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

3 km Facile + 6 ans

Découvrez la nuit comme vous ne l’avez jamais vue ! Déployez vos sens et votre imagination pour une soirée inoubliable.

Des mots pour rêver Raphaël Barzyc

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir pique-nique et une tenue chaude pour la soirée.

Rendez-vous au parking de la grotte.

.

Limousis 11600 Aude Occitanie +33 6 79 88 63 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 km Easy + 6 years

Discover the night as you’ve never seen it before! Unleash your senses and imagination for an unforgettable evening.

Words to dream about? Raphaël Barzyc

Reservations required by phone. 20 people max.

Observation equipment supplied.

Bring a picnic and warm clothing for the evening.

Meet at the cave parking lot.

L’événement ENS NOS PERCEPTIONS DANS LA NUIT Limousis a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude