ENS OISEAUX DES CORBIÈRES ET PASSAGES MIGRATOIRES Duilhac-sous-Peyrepertuse samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir nos Forteresses Royales du Languedoc lors de sorties mêlant patrimoine et préservation de la biodiversité.

Le château de Peyrepertuse offre un promontoire idéal pour observer les oiseaux de passage. Il peut s’agir d’espèces remarquables des Corbières ou de grands voyageurs en route vers l’Afrique !

0 km / Facile / + 6 ans (Point d’observation statique)

Réservation obligatoire par téléphone. 20 pers max. Matériel d’observation fourni.

Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie +33 6 62 77 17 97

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover our Royal Fortresses of Languedoc during outings combining heritage and biodiversity preservation.

The Château de Peyrepertuse offers an ideal promontory for birdwatching. These may be remarkable species from the Corbières, or frequent flyers on their way to Africa!

0 km / Easy / + 6 years (Static observation point)

Reservations required by phone. 20 people max. Observation equipment supplied.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes unsere Königlichen Festungen im Languedoc auf Ausflügen, die das Kulturerbe mit der Erhaltung der Biodiversität verbinden.

Das Schloss von Peyrepertuse bietet einen idealen Vorsprung, um durchziehende Vögel zu beobachten. Dabei kann es sich um bemerkenswerte Arten der Corbières handeln oder um Fernreisende auf dem Weg nach Afrika!

0 km / Leicht / + 6 Jahre (Statischer Beobachtungspunkt)

Telefonische Reservierung erforderlich. 20 Pers. max. Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire le nostre Fortezze Reali della Linguadoca durante le escursioni che combinano il patrimonio e la conservazione della biodiversità.

Il castello di Peyrepertuse è un promontorio ideale per il birdwatching. Possono essere specie notevoli delle Corbières o viaggiatori di lungo corso diretti in Africa!

0 km / Facile / + 6 anni (Punto di osservazione statico)

Deve essere prenotato per telefono. 20 persone al massimo. Attrezzatura per l’osservazione fornita.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir nuestras Reales Fortalezas del Languedoc en salidas que combinan patrimonio y preservación de la biodiversidad.

El castillo de Peyrepertuse constituye un promontorio ideal para la observación de aves. Puede tratarse de especies notables de las Corbières o de viajeros de larga distancia camino de África

0 km / Fácil / + 6 años (Punto de observación estático)

Imprescindible reservar por teléfono. 20 personas máximo. Material de observación proporcionado.

