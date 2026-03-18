ENS OISEAUX DES ZONES HUMIDES Peyriac-de-Mer
ENS OISEAUX DES ZONES HUMIDES Peyriac-de-Mer mardi 21 avril 2026.
ENS OISEAUX DES ZONES HUMIDES
route de Bages Peyriac-de-Mer Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 09:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
3 km Facile + 8 ans
Partons à la découverte des oiseaux qui fréquentent les étangs et salins de Peyriac-de-Mer pour mieux comprendre les espèces que nous côtoyons tous les jours.
Réservation obligatoire par téléphone. 12 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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route de Bages Peyriac-de-Mer 11440 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 km Easy + 8 years
Let’s discover the birds that frequent Peyriac-de-Mer’s ponds and salt marshes, and gain a better understanding of the species we see every day.
Reservations required by telephone. 12 people max.
Observation equipment provided.
L’événement ENS OISEAUX DES ZONES HUMIDES Peyriac-de-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude