ENS OISEAUX DES ZONES HUMIDES

route de Bages Peyriac-de-Mer Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

3 km Facile + 8 ans

Partons à la découverte des oiseaux qui fréquentent les étangs et salins de Peyriac-de-Mer pour mieux comprendre les espèces que nous côtoyons tous les jours.

Réservation obligatoire par téléphone. 12 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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route de Bages Peyriac-de-Mer 11440 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85

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English :

3 km Easy + 8 years

Let’s discover the birds that frequent Peyriac-de-Mer’s ponds and salt marshes, and gain a better understanding of the species we see every day.

Reservations required by telephone. 12 people max.

Observation equipment provided.

L’événement ENS OISEAUX DES ZONES HUMIDES Peyriac-de-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude