ENS ON SE MARE ! Laurabuc
ENS ON SE MARE ! Laurabuc samedi 12 septembre 2026.
Laurabuc
ENS ON SE MARE !
Laurabuc Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
3 km Facile + 8 ans
Venez participer au chantier d’encensement d’une mare nouvellement créée et en apprendre plus sur cet écosystème sensible.
Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.
Prendre des bottes.
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Laurabuc 11400 Aude Occitanie +33 7 49 01 00 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 km Easy + 8 years
Come and take part in a newly-created pond and learn more about this sensitive ecosystem.
Reservations required by phone. 20 people max.
Bring boots.
L’événement ENS ON SE MARE ! Laurabuc a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude