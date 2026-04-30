Laurabuc

ENS ON SE MARE !

Laurabuc Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

3 km Facile + 8 ans

Venez participer au chantier d’encensement d’une mare nouvellement créée et en apprendre plus sur cet écosystème sensible.

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Prendre des bottes.

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Laurabuc 11400 Aude Occitanie +33 7 49 01 00 54

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English :

3 km Easy + 8 years

Come and take part in a newly-created pond and learn more about this sensitive ecosystem.

Reservations required by phone. 20 people max.

Bring boots.

L’événement ENS ON SE MARE ! Laurabuc a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude