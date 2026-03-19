ENS PARFUMS DE GARRIGUE ET CAPITELLES

Coustaussa Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

4,5 km Facile

Balade sensorielle entre plantes sauvages et abris de pierre, avec vue sur les Pyrénées.

Réservation obligatoire par email. 15 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Rendez-vous au parking du château.

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Coustaussa 11190 Aude Occitanie ioana@lortie.asso.fr

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English :

4.5 km Easy

A sensory stroll through wild plants and stone shelters, with views of the Pyrenees.

Reservations required by email. 15 people max.

Observation equipment supplied.

Meet at château parking lot.

L’événement ENS PARFUMS DE GARRIGUE ET CAPITELLES Coustaussa a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude