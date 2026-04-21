Feuilla

ENS PETITES BÊTES DE JOUR ET DE NUIT

Feuilla Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

2 km Moyen + 7 ans

Commençons par réaliser un inventaire des petites bêtes entre garrigue et forêt. À la nuit tombée, cherchons les scorpions, les araignées-loup et les autres petits habitants nocturnes.

Réservation obligatoire par téléphone.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir pique-nique et lampe de poche.

Rendez-vous parking du village.

.

Feuilla 11510 Aude Occitanie +33 6 81 44 84 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 km Medium + 7 years

Let’s start by taking an inventory of the small creatures to be found between the garrigue and the forest. When night falls, we’ll be on the lookout for scorpions, wolf spiders and other nocturnal inhabitants.

Reservations required by telephone.

Observation equipment provided.

Bring picnic and flashlight.

Meeting point village parking lot.

L’événement ENS PETITES BÊTES DE JOUR ET DE NUIT Feuilla a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude