ENS PRENONS DE LA HAUTEUR POUR ADMIRER LES PAYSAGES !

Villeneuve-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

3 km Facile

Du hameau forestier de Pujol-de-Bosc, prenons de la hauteur jusqu’au Moural Blanc pour admirer les paysages et observer la richesse et la diversité des milieux naturels.

Réservation obligatoire par SMS.

Pique-nique facultatif après la balade.

Rendez-vous au parking du complexe sportif.

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Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 31 77 00 34

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English :

3 km Easy

From the forested hamlet of Pujol-de-Bosc, let’s climb up to Moural Blanc to admire the scenery and observe the richness and diversity of the natural environment.

Reservations required by SMS.

Picnic optional after the walk.

Meet at the sports complex parking lot.

L’événement ENS PRENONS DE LA HAUTEUR POUR ADMIRER LES PAYSAGES ! Villeneuve-Minervois a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude