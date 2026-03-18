ENS QUAND LA CHÊNAIE DU BOIS DE CAUX SE RÉVEILLE

Villarzel-du-Razès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

3,5 km Facile + 8 ans

Le bois de Caux est une ancienne forêt du massif de la Malepère, abritant une belle diversité. On y observe des essences montagnardes prospérant à basse altitude. Au printemps, leur splendeur se révèle.

Rendez vous parking sur la D 43, à l’entrée du bois de Caux

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Villarzel-du-Razès 11300 Aude Occitanie +33 6 04 00 33 03 lartemisia@free.fr

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English :

3.5 km Easy + 8 years

The Bois de Caux is an ancient forest in the Malepère massif, home to a wide variety of species. Mountain species thrive at low altitudes. In spring, their splendor is revealed.

Meet at the parking lot on the D43, at the entrance to the Bois de Caux

L’événement ENS QUAND LA CHÊNAIE DU BOIS DE CAUX SE RÉVEILLE Villarzel-du-Razès a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude