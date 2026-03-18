ENS QU’EN EST-IL DE LA FAUNE APRÈS LE FEU ?

Villesèque-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-30

3 km Facile + 8 ans

À vos jumelles ! Recherchons la faune qui commence à recoloniser les zones impactées par le grand feu de l’été 2025 (oiseaux, reptiles, mammifères…). Abordons aussi les sujets liés au risque incendie.

Réservation obligatoire par téléphone. 12 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85

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English :

3 km Easy + 8 years

Grab your binoculars! Let’s take a look at the wildlife (birds, reptiles, mammals, etc.) that is beginning to recolonize the areas affected by the big fire in summer 2025. We’ll also look at fire risk issues.

Reservations required by telephone. 12 people max.

Observation equipment supplied.

L’événement ENS QU’EN EST-IL DE LA FAUNE APRÈS LE FEU ? Villesèque-des-Corbières a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude