ENS QUI CHANTE ET POURQUOI ? Narbonne
ENS QUI CHANTE ET POURQUOI ? Narbonne samedi 11 avril 2026.
ENS QUI CHANTE ET POURQUOI ?
Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:00:00
fin : 2026-04-11 11:00:00
Date(s) :
2026-04-11
3 km Facile + 8 ans
Dans la nature, on entend les oiseaux bien souvent avant de les voir. Apprenons à les écouter et décryptons leurs messages
Réservation obligatoire par email. 20 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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Narbonne 11100 Aude Occitanie aude.nature@hotmail.com
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English :
3 km Easy + 8 years
In nature, we often hear birds before we see them. Let’s learn to listen and decipher their messages
Reservations required by email. 20 people max.
Observation equipment provided.
L’événement ENS QUI CHANTE ET POURQUOI ? Narbonne a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude