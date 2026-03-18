ENS QUI CHANTE ET POURQUOI ?

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-04-11 11:00:00

Date(s) :

2026-04-11

3 km Facile + 8 ans

Dans la nature, on entend les oiseaux bien souvent avant de les voir. Apprenons à les écouter et décryptons leurs messages

Réservation obligatoire par email. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

.

Narbonne 11100 Aude Occitanie aude.nature@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 km Easy + 8 years

In nature, we often hear birds before we see them. Let’s learn to listen and decipher their messages

Reservations required by email. 20 people max.

Observation equipment provided.

L’événement ENS QUI CHANTE ET POURQUOI ? Narbonne a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude