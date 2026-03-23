ENS SAINTE-LUCIE, UN JOYAU NATUREL À TROIS FACES Port-la-Nouvelle
ENS SAINTE-LUCIE, UN JOYAU NATUREL À TROIS FACES Port-la-Nouvelle dimanche 31 mai 2026.
ENS SAINTE-LUCIE, UN JOYAU NATUREL À TROIS FACES
Port-la-Nouvelle Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
12 km Moyen + 12 ans
Des salins à la plage en passant par l’île, explorons la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie. Faune, flore et patrimoine seront au programme. Visite et repas au refuge.
Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.
Prévoir pique-nique ou possibilité de réserver une assiette repas au refuge.
Rendez-vous à la maison éclusière.
.
Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 84 43 82 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
12 km Medium + 12 years
From the salt flats to the beach, via the island, let’s explore the Sainte-Lucie regional nature reserve. Fauna, flora and heritage will be on the program. Visit and meal at the refuge.
Reservations required by telephone. 20 people max.
Bring a picnic or reserve a meal at the refuge.
Meet at the lock keeper’s house.
L’événement ENS SAINTE-LUCIE, UN JOYAU NATUREL À TROIS FACES Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude