ENS SOUS LES CENDRES, LA VIE LA RÉSILIENCE DE LA BIODIVERSITÉ Durban-Corbières
ENS SOUS LES CENDRES, LA VIE LA RÉSILIENCE DE LA BIODIVERSITÉ Durban-Corbières samedi 16 mai 2026.
ENS SOUS LES CENDRES, LA VIE LA RÉSILIENCE DE LA BIODIVERSITÉ
Durban-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16
4,5 km Moyen + 8 ans
Observer au cours de cette balade le retour de la faune sauvage et de la végétation après le passage du feu.
Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes Aurore Lledo
Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 25 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie
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English :
4.5 km Medium + 8 years
Observe the return of wildlife and vegetation after a fire.
Corbières-Fenouillèdes Regional Nature Park ? Aurore Lledo
Reservations required on the Park’s website. 25 people max.
Observation equipment supplied.
L’événement ENS SOUS LES CENDRES, LA VIE LA RÉSILIENCE DE LA BIODIVERSITÉ Durban-Corbières a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude