ENS SOUS LES CENDRES, LA VIE LA RÉSILIENCE DE LA BIODIVERSITÉ

Durban-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

4,5 km Moyen + 8 ans

Observer au cours de cette balade le retour de la faune sauvage et de la végétation après le passage du feu.

Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes Aurore Lledo

Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie

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English :

4.5 km Medium + 8 years

Observe the return of wildlife and vegetation after a fire.

Corbières-Fenouillèdes Regional Nature Park ? Aurore Lledo

Reservations required on the Park’s website. 25 people max.

Observation equipment supplied.

L’événement ENS SOUS LES CENDRES, LA VIE LA RÉSILIENCE DE LA BIODIVERSITÉ Durban-Corbières a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude