ENS SUR LES TRACES DU LÉZARD OCELLÉ

Cave coopérative des Maîtres vignerons Cascastel-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

5 km Facile + 6 ans

Venez découvrir le sentier Timon lepidus , plus grand lézard européen ! Il affectionne les vieux murs du vignoble. De nouveaux panneaux cépages et oiseaux vous attendent aussi.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Apéritif offert par la cave coopérative en fin de balade.

Sur les traces de Jean.

.

Cave coopérative des Maîtres vignerons Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 45 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5 km Easy + 6 years

Come and discover the Timon lepidus trail, Europe’s largest lizard! It loves the old vineyard walls. New grape varieties and birds signs also await you.

Reservations required by telephone. 25 people max.

Observation equipment supplied.

Aperitif offered by the winery at the end of the walk.

In Jean’s footsteps.

L’événement ENS SUR LES TRACES DU LÉZARD OCELLÉ Cascastel-des-Corbières a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude