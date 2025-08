Science Camp pour les 8-14 ans à PSL ENS-Ulm Paris

Ce stage d’immersion scientifique est organisé par l’AFPER, association promouvant la culture, les sciences et l’esprit scientifique, à destination des enfants et adolescents fin août à l’ENS Ulm, en partenariat avec l’Université PSL.

L’ objectif est de découvrir l’astrophysique dans une expérience immersive et concrète reproduisant les enjeux et le fonctionnement , au travers de plusieurs manipulations scientifiques conçues avec des chercheurs : autour de la problématique de la caractérisation et de la découverte des ondes et particules arrivant sur Terre depuis l’espace.

Du lundi 25 août 2025 au vendredi 29 août 2025 :

Les inscriptions passent par ce lien https://savanturiers.afper.org/activites-jeunesse/

Pour toute information complémentaire, écrire à Science.camp@afper.org

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

début : 2025-08-25T02:00:00+02:00

fin : 2025-08-30T01:59:59+02:00

ENS-Ulm 24 rue Lhomond 75005 Paris

https://savanturiers.afper.org/ +33143589758 science.camp@afper.org