ENS UN JARDIN D’EDEN PARÉ D’AIL DES OURS

Saint-Hilaire Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

2 km Facile

Au cœur du massif des Corbières, une vallée secrète s’éveille sous les premières floraisons du printemps. Là, une forêt de montagne prospère à basse altitude grâce à l’ambiance fraîche et humide qui y règne.

Réservation obligatoire par email. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni. Chaussures de marche conseillées.

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Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie lartemisia@free.fr

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English :

2 km Easy

In the heart of the Corbières massif, a secret valley awakens under the first blossoms of spring. Here, a mountain forest thrives at low altitude thanks to the cool, damp atmosphere.

Reservations required by email. 20 people max.

Observation equipment provided. Walking shoes recommended.

L’événement ENS UN JARDIN D’EDEN PARÉ D’AIL DES OURS Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude