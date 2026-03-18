ENS UN MOULIN À EAU À FEUILLA ? JE N’Y CROIS PAS ! ET POURTANT…

Feuilla Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 15:00:00

Date(s) :

2026-04-12

6 km Moyen

Quittons le village en longeant le ruisseau pour découvrir un monument insolite dont le nouveau propriétaire nous livrera ses secrets. En chemin, l’eau et les moulins nous conteront leurs histoires.

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

Prévoir pique-nique.

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Feuilla 11510 Aude Occitanie +33 6 85 45 09 00

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English :

6 km Medium

We leave the village along the stream to discover an unusual monument whose new owner will tell us all about it. Along the way, water and mills tell their own stories.

Reservations required by SMS. 25 people max.

Please bring a picnic.

L’événement ENS UN MOULIN À EAU À FEUILLA ? JE N’Y CROIS PAS ! ET POURTANT… Feuilla a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude