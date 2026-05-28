Saint-André-de-Roquelongue

ENS UN PEU D’ASTRONOMIE NE NUIT PAS !

Saint-André-de-Roquelongue Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

0 km/ Facile

Participez à une soirée d’observation astronomique. Découvrez les constellations automnales et les enjeux de la protection du ciel nocturne et de la biodiversité qu’il abrite.

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir vêtements chauds, boissons chaudes et éventuellement couvertures, plaids, fauteuils…

Rendez-vous parking du stade Georges-Bertrand.

.

Saint-André-de-Roquelongue 11200 Aude Occitanie +33 6 17 76 55 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

0 km/ Easy

Join us for an evening of astronomical observation. Discover the autumn constellations and the importance of protecting the night sky and its biodiversity.

Reservations required by SMS. 25 people max.

Observation equipment provided.

Bring warm clothing, hot drinks and possibly blankets, plaids, armchairs…

Meeting point: Georges-Bertrand stadium parking lot.

L’événement ENS UN PEU D’ASTRONOMIE NE NUIT PAS ! Saint-André-de-Roquelongue a été mis à jour le 2026-05-28 par