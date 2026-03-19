ENS UNE ANIMATION QUI NE MANQUERA PAS DE SEL

Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

2 km Facile

Rendons-nous sur les salins pour comprendre comment ils fonctionnaient et revenons à la maison éclusière les reproduire sur une plaque d’argile que l’on pourra ramener à sa maison.

Réservation obligatoire par SMS.

Matériel d’observation fourni.

Rendez-vous à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire.

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Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 85 45 09 00

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English :

2 km Easy

Let’s visit the salt pans to understand how they worked, and return to the lock keeper’s house to reproduce them on a clay plaque that you can take home.

Reservations required by SMS.

Observation equipment provided.

Meeting point at the lock house, 10 min walk from the compulsory parking lot.

L’événement ENS UNE ANIMATION QUI NE MANQUERA PAS DE SEL Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude