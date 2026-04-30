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ENS VOIR L’INVISIBLE Félines-Termenès

ENS VOIR L’INVISIBLE Félines-Termenès

ENS VOIR L’INVISIBLE Félines-Termenès samedi 26 septembre 2026.

Ville : 11330 Félines-Termenès

Département : Aude

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Félines-Termenès

ENS VOIR L’INVISIBLE

Félines-Termenès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

3 km Moyen + 6 ans
La majorité des animaux nous évitent, nous craignent et sont pour nous invisibles. Venez découvrir, lors d’une balade, les traces et indices de présence de cette faune discrète et leur interprétation.
Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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Félines-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 4 68 45 24 51 

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English :

3 km Medium + 6 years
Most animals avoid us, fear us and are invisible to us. Come and discover the traces and signs of this discreet fauna and their interpretation.
Reservations required by phone. 25 people max.
Observation equipment supplied.

L’événement ENS VOIR L’INVISIBLE Félines-Termenès a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude