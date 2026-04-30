Félines-Termenès

ENS VOIR L’INVISIBLE

Félines-Termenès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

3 km Moyen + 6 ans

La majorité des animaux nous évitent, nous craignent et sont pour nous invisibles. Venez découvrir, lors d’une balade, les traces et indices de présence de cette faune discrète et leur interprétation.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Félines-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 4 68 45 24 51

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English :

3 km Medium + 6 years

Most animals avoid us, fear us and are invisible to us. Come and discover the traces and signs of this discreet fauna and their interpretation.

Reservations required by phone. 25 people max.

Observation equipment supplied.

L’événement ENS VOIR L’INVISIBLE Félines-Termenès a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude