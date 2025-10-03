Ensachage de graines | Vie de la grainothèque l’Archipel Fouesnant

Ensachage de graines | Vie de la grainothèque

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-03 16:00:00

2025-10-03

L’Archipel est doté d’une grainothèque un lieu où il est possible de déposer et échanger librement des graines de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes aromatiques.

Des graines de légumes, fruits, fleurs et plantes aromatiques nous ont été déposées. Merci pour votre participation !

Pour les mettre à votre disposition en vue d’une future plantation, nous vous proposons de participer à la vie et à l’activité de cette grainothèque en contribuant au tri et à l’ensachage indispensables à la bonne conservation des graines. L’occasion de découvrir de nouvelles pratiques et vous intégrer dans la vie de l’Archipel dans une ambiance conviviale.

Au café du 3e lieu l’Archipel

De 14h00 à 16h00, passez quand vous le souhaitez ! .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

