Ensachage de graines | Vie de la grainothèque l’Archipel Fouesnant
samedi 3 octobre 2026 · l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Ensachage de graines | Vie de la grainothèque
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’Archipel est doté d’une grainothèque : un lieu où il est possible de déposer et échanger librement des graines de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes aromatiques.
Des graines de légumes, fruits, fleurs et plantes aromatiques nous ont été déposées. Merci pour votre participation !
Pour les mettre à votre disposition en vue d’une future plantation, nous vous proposons de participer à la vie et à l’activité de cette grainothèque en contribuant au tri et à l’ensachage indispensables à la bonne conservation des graines. L’occasion de découvrir de nouvelles pratiques et vous intégrer dans la vie de l’Archipel dans une ambiance conviviale.
De 14h00 à 16h00, passez quand vous le souhaitez !
Toutes les sessions d’ensachage en 2026-2027 :
Les samedis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars et 3 avril de 14h00 à 16h00 .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ensachage de graines | Vie de la grainothèque Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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