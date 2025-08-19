Ensemble 0 et Kenneth Goldsmith Théâtre Michel portal Bayonne

Ensemble 0 et Kenneth Goldsmith Théâtre Michel portal Bayonne vendredi 13 février 2026.

Ensemble 0 et Kenneth Goldsmith

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La répression du soulèvement des prisonniers d’Attica dans l’État de New York constitue un événement marquant dans l’histoire mondiale de la résistance au système carcéral. Cette tragédie a inspiré au compositeur Frederic Rzewski deux pièces répétitives pour voix et instrumentation libre Coming Together et Attica. En hommage à ce grand compositeur disparu en 2021, elles sont ici recréées par l’ensemble 0, accompagné par les étudiants du conservatoire Maurice Ravel Pays Basque et le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux avec la participation du poète américain Kenneth Goldsmith.

Un spectacle puissant. .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

English : Ensemble 0 et Kenneth Goldsmith

German : Ensemble 0 et Kenneth Goldsmith

Italiano :

Espanol : Ensemble 0 et Kenneth Goldsmith

L’événement Ensemble 0 et Kenneth Goldsmith Bayonne a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Bayonne