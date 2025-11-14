Ensemble 2e2m – Aurèle Stroë, Désobéissance Salle Cortot Paris

Ensemble 2e2m – Aurèle Stroë, Désobéissance Salle Cortot Paris Vendredi 14 novembre, 20h00 Entrée libre – Réservation conseillée par mail à contact@ensemble2e2m.fr

Concert – Sortie de disque

**Aurèle Stroë, un génie indiscipliné**

Aurèle Stroë (1932-2008), un des plus grands compositeurs du XXe siècle, aura été rebelle toute sa vie. Épris de liberté, prêt à toutes les expériences, il est à la fois inventeur, explorateur, défricheur de terres inconnues. Pionnier et visionnaire, il ne se laisse enfermer dans aucun style, n’appartient à aucune chapelle. Encore trop méconnu, cet enregistrement tend à mettre en pleine lumière sa musique sensible et jubilatoire.

L’Ensemble 2e2m, dirigé par Léo Margue, Noëmi Schindler, Christophe Roy et Christophe Henry lui consacrent aujourd’hui un disque monographique, véritable révélation.

Avec la complicité artistique de Bernard Cavanna, des éditions de l’Agité et de l’empreinte digitale.

**PROGRAMME**

**—PROJECTION—**

Images de l’enregistrement du _Concerto pour violon_ d’Aurèle Stroë, lors du concert de l’Ensemble 2e2m le 25 avril 2024 au CRR de Paris – Ida Rubinstein

**—PRÉSENTATION—**

• Catherine Peillon, fondatrice du label l’empreinte digitale

• Bernard Cavanna, compositeur et ami d’Aurèle Stroë

• Léo Margue, chef d’orchestre et directeur artistique de l’Ensemble 2e2m

• Christophe Roy, violoncelliste

**—CONCERT—**

**George Enescu**

_Sonate n°3 – 2ème mvt_

violon et piano

**Aurèle Stroë**

_Sonata quasi una fantasia_

violoncelle et piano

**Leoš Janáček**

_Sonata_

violoncelle et piano

**Aurèle Stroë**

_Écoute fine II_

violon solo, piano, 4 altos, 2 contrebasses

**—COCKTAIL—**

**—avec**

Léo Margue, direction

Christophe Henry, piano

Noëmi Schindler, violon

Christophe Roy, violoncelle

Et les musicien·ne·s de l’Ensemble 2e2m

Réalisation vidéo, Giuseppe de Vecchi

**—INFOS PRATIQUES—**

Vendredi 14 novembre 2025 – 20h

Salle Cortot – 78 rue Cardinet, 75017 Paris

Entrée libre

Réservation conseillée par mail à [[contact@ensemble2e2m.fr](mailto:contact@ensemble2e2m.fr)]

Infos : [https://www.ensemble2e2m.fr/stroe](https://www.ensemble2e2m.fr/stroe/%5D(https://www.ensemble2e2m.fr/corps-a-corps/))

**—**

L’empreinte digitale – Label, Éditions de l’Agité, avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine (MMC)

