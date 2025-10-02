Ensemble 2e2m : Concert Michel Petrossian CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski Paris

Entrée libre, réservation possible par mail à contact@ensemble2e2m.fr

Organisé dans le cadre de la quatrième édition de MODCOMFEST (Modern Composer Festival), ce concert présente un programme imaginé avec le compositeur franco-arménien Michel Petrossian, mêlant virtuosité et profondeur orchestrale. Le concerto pour violoncelle de Michel Petrossian sera joué pour la première fois en concert par le violoncelliste arménien invité par le festival, Alexander Chaushian, aux côtés de l’Ensemble 2e2m. Des pièces solistes seront également interprétées par la pianiste Chae-Um Kim, la violoniste Dorothée Nodé-Langlois, l’altiste Claire Merlet et la soprano Marie Soubestre.

PROGRAMME

Michel Petrossian – Comme un feu dévorant

voix et alto

Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune (arr. David Walter)

flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, percussions, harpe, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse

Claude Debussy – Reflets dans l’eau

piano solo

Michel Petrossian – La lutte ardente du Vert et de l’Or

piano solo

Michel Petrossian – Stilleven

violon solo

Michel Petrossian – 8.4 Concerto pour violoncelle et orchestre

violoncelle solo, flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors, trompette, harpe, piano, percussions, violons, altos, violoncelles

Léo Margue, direction

Marie Soubestre, voix

Chae-Um Kim, piano solo

Dorothée Nodé-Langlois, violon solo

Claire Merlet, alto solo

Alexander Chaushian, violoncelle solo

Jean-Philippe Grometto, Sophie Deshayes, flûtes

Jean-Marc Liet, Jean-Marie Poupelin, hautbois

Véronique Fèvre, Zacharie Joly*, clarinettes

Médéric Debacq, Yannick Mariller, bassons

Cédric Bonnet, Guillaume Darricau, cors

Laurent Bômont, trompette

Marion Lénart, harpe

François Vallet-Tessier, Clément Delmas, percussions

Apolline Kirklar, Gabriel Buchmann, Pacôme Savart-Debergue*, Mathilde Lauridon, Camille Garin, Eugénie Le Faure, Kim Ballesta*, violons

Élodie Gaudet, alto

David Simpson, Sarah Givelet, violoncelles

Louis Siracusa, contrebasse

Infos pratiques :

Jeudi 2 octobre 2025 – 20h

CRR de Paris – Ida Rubinstein – 14 rue de Madrid, 75008 Paris

Entrée libre • réservation possible par mail à mailto:contact@ensemble2e2m.frcontact@ensemble2e2m.fr

Infos :

https://www.ensemble2e2m.fr/modcomfest/

https://modcomfest.com/

Coproduction Ensemble 2e2m / CMDI Events, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris – Ida Rubinstein

L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025

MODCOMFEST – Modern Composer Festival concert musique contemporaine

Photo © Thomas Brunot