Ensemble 2e2m : Concert Michel Petrossian CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski Paris
Entrée libre, réservation possible par mail à contact@ensemble2e2m.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-02T20:00:00 – 2025-10-02T21:30:00
Fin : 2025-10-02T20:00:00 – 2025-10-02T21:30:00
Organisé dans le cadre de la quatrième édition de MODCOMFEST (Modern Composer Festival), ce concert présente un programme imaginé avec le compositeur franco-arménien Michel Petrossian, mêlant virtuosité et profondeur orchestrale. Le concerto pour violoncelle de Michel Petrossian sera joué pour la première fois en concert par le violoncelliste arménien invité par le festival, Alexander Chaushian, aux côtés de l’Ensemble 2e2m. Des pièces solistes seront également interprétées par la pianiste Chae-Um Kim, la violoniste Dorothée Nodé-Langlois, l’altiste Claire Merlet et la soprano Marie Soubestre.
PROGRAMME
Michel Petrossian – Comme un feu dévorant
voix et alto
Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune (arr. David Walter)
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, percussions, harpe, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse
Claude Debussy – Reflets dans l’eau
piano solo
Michel Petrossian – La lutte ardente du Vert et de l’Or
piano solo
Michel Petrossian – Stilleven
violon solo
Michel Petrossian – 8.4 Concerto pour violoncelle et orchestre
violoncelle solo, flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors, trompette, harpe, piano, percussions, violons, altos, violoncelles
_____
Léo Margue, direction
Marie Soubestre, voix
Chae-Um Kim, piano solo
Dorothée Nodé-Langlois, violon solo
Claire Merlet, alto solo
Alexander Chaushian, violoncelle solo
Jean-Philippe Grometto, Sophie Deshayes, flûtes
Jean-Marc Liet, Jean-Marie Poupelin, hautbois
Véronique Fèvre, Zacharie Joly*, clarinettes
Médéric Debacq, Yannick Mariller, bassons
Cédric Bonnet, Guillaume Darricau, cors
Laurent Bômont, trompette
Marion Lénart, harpe
François Vallet-Tessier, Clément Delmas, percussions
Apolline Kirklar, Gabriel Buchmann, Pacôme Savart-Debergue*, Mathilde Lauridon, Camille Garin, Eugénie Le Faure, Kim Ballesta*, violons
Élodie Gaudet, alto
David Simpson, Sarah Givelet, violoncelles
Louis Siracusa, contrebasse
_____
Infos pratiques :
Jeudi 2 octobre 2025 – 20h
CRR de Paris – Ida Rubinstein – 14 rue de Madrid, 75008 Paris
Entrée libre • réservation possible par mail à mailto:contact@ensemble2e2m.frcontact@ensemble2e2m.fr
Infos :
https://www.ensemble2e2m.fr/modcomfest/
https://modcomfest.com/
_____
Coproduction Ensemble 2e2m / CMDI Events, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris – Ida Rubinstein
L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025
MODCOMFEST – Modern Composer Festival concert musique contemporaine
Photo © Thomas Brunot