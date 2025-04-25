Ensemble 2E2M : Concert Séverine Ballon, MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD, Ivry-sur-Seine

Ensemble 2E2M : Concert Séverine Ballon Samedi 25 avril, 18h30 MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Val-de-Marne

Entrée libre

Concert monographique autour de l’œuvre de Séverine Ballon

PROGRAMME

Séverine Ballon

—Esquilino

bande

—chants partagés • nouvelle version

flûte, violon, violoncelle

—marcher siffler • création mondiale

violon et violoncelle

—Improvisation collective

—Siffler rêver

ensemble

—avec

Léo Margue, direction

Jean-Philippe Grometto, flûte

Dorothée Nodé-Langlois, violon

Sarah Givelet, violoncelle

Et des élèves du CRC d’Ivry-sur-Seine et les stagiaires amateurs inscrits aux Rencontres

—INFOS PRATIQUES—

Samedi 25 avril 2025 – 18h30

Médiathèque d’Ivry-sur-Seine – Auditorium Antonin Artaud

Entrée : Place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine

Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/severine-ballon/

Coproduction 2e2m / Rencontres départementales de Musique de chambre d’Ivry- sur-Seine, avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine.

2E2M est une équipe soutenue en conventionnement en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France

MÉDIATHÈQUE D'IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

