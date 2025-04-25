Ensemble 2E2M : Concert Séverine Ballon, MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD, Ivry-sur-Seine
Ensemble 2E2M : Concert Séverine Ballon Samedi 25 avril, 18h30 MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Val-de-Marne
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T19:30:00+02:00
Concert monographique autour de l’œuvre de Séverine Ballon
PROGRAMME
Séverine Ballon
—Esquilino
bande
—chants partagés • nouvelle version
flûte, violon, violoncelle
—marcher siffler • création mondiale
violon et violoncelle
—Improvisation collective
—Siffler rêver
ensemble
—avec
Léo Margue, direction
Jean-Philippe Grometto, flûte
Dorothée Nodé-Langlois, violon
Sarah Givelet, violoncelle
Et des élèves du CRC d’Ivry-sur-Seine et les stagiaires amateurs inscrits aux Rencontres
—INFOS PRATIQUES—
Samedi 25 avril 2025 – 18h30
Médiathèque d’Ivry-sur-Seine – Auditorium Antonin Artaud
Entrée : Place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine
Entrée libre
Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/severine-ballon/
Coproduction 2e2m / Rencontres départementales de Musique de chambre d’Ivry- sur-Seine, avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine.
2E2M est une équipe soutenue en conventionnement en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France
MÉDIATHÈQUE D'IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France
Rencontres départementales de musique de chambre d’Ivry-sur-Seine concert