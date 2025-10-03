Ensemble 2E2M : Corps à corps MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Ivry-sur-Seine
Ensemble 2E2M : Corps à corps Vendredi 3 octobre, 19h00 MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Val-de-Marne
Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles
Partenaire fidèle du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine, l’Ensemble 2e2m invite des élèves à partager la scène à travers un panorama de compositions du XXe jusqu’à nos jours.
Le corps est le fil de ce concert, du corps de l’interprète jusqu’au corps sonore. Hugo van Rechem propose une nouvelle création pensée pour le chœur des élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine et trois musicien·ne·s de 2e2m. A ses côtés seront jouées d’autres œuvres, dont le Corps à corps de Georges Aperghis, une œuvre majeure impliquant l’interprète et un zarb.
PROGRAMME
Séverine Ballon – Parler Oiseau • commande de 2e2m
flûte et clarinette
Georges Aperghis – Le corps à corps
percussions
Imsu Choi – Vagues • commande du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine
clarinette
Daniela Terranova – Variazioni sul bianco
piano et violoncelle
Philippe Hurel – Préambule • commande de Court-circuit
flûte
Hugo Van Rechem – GLID•(e)ING • CEIL • (ed)ING bathbleedingdust
commande de 2e2m
chœur, percussions, piano préparé/claviers, violoncelle
_____
Léo Margue, direction
Ulysse Monjardet et Ève Garuchot, flûtes*
Sofia Tapia-Primo et Anaïs Dufresnoy, clarinettes*
François Vallet-Tessier, percussion
Chae-Um Kim, piano/claviers
Sarah Givelet, violoncelle
Chœur des élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine
* élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine
_____
Infos pratiques :
Vendredi 3 octobre 2025 – 19h
Médiathèque d’Ivry-sur-Seine / Auditorium Antonin Artaud
Entrée : Place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine
Gratuit sur réservation
Réservation par téléphone au 01 49 60 26 95
ou par mail à conservatoire.municipal@ivry94.fr
ou sur https://conservatoire.ivry94.fr
Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/corps-a-corps/
_____
Production 2e2m, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Ivry-sur-Seine
L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025
CRC d’Ivry-sur-Seine concert musique contemporaine