Ensemble 2E2M : Corps à corps MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Ivry-sur-Seine

Ensemble 2E2M : Corps à corps Vendredi 3 octobre, 19h00 MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Val-de-Marne

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Partenaire fidèle du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine, l’Ensemble 2e2m invite des élèves à partager la scène à travers un panorama de compositions du XXe jusqu’à nos jours.

Le corps est le fil de ce concert, du corps de l’interprète jusqu’au corps sonore. Hugo van Rechem propose une nouvelle création pensée pour le chœur des élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine et trois musicien·ne·s de 2e2m. A ses côtés seront jouées d’autres œuvres, dont le Corps à corps de Georges Aperghis, une œuvre majeure impliquant l’interprète et un zarb.

PROGRAMME

Séverine Ballon – Parler Oiseau • commande de 2e2m

flûte et clarinette

Georges Aperghis – Le corps à corps

percussions

Imsu Choi – Vagues • commande du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine

clarinette

Daniela Terranova – Variazioni sul bianco

piano et violoncelle

Philippe Hurel – Préambule • commande de Court-circuit

flûte

Hugo Van Rechem – GLID•(e)ING • CEIL • (ed)ING bathbleedingdust

commande de 2e2m

chœur, percussions, piano préparé/claviers, violoncelle

_____

Léo Margue, direction

Ulysse Monjardet et Ève Garuchot, flûtes*

Sofia Tapia-Primo et Anaïs Dufresnoy, clarinettes*

François Vallet-Tessier, percussion

Chae-Um Kim, piano/claviers

Sarah Givelet, violoncelle

Chœur des élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine

* élèves du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine

_____

Infos pratiques :

Vendredi 3 octobre 2025 – 19h

Médiathèque d’Ivry-sur-Seine / Auditorium Antonin Artaud

Entrée : Place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine

Gratuit sur réservation

Réservation par téléphone au 01 49 60 26 95

ou par mail à conservatoire.municipal@ivry94.fr

ou sur https://conservatoire.ivry94.fr

Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/corps-a-corps/

_____

Production 2e2m, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Ivry-sur-Seine

L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025

CRC d’Ivry-sur-Seine concert musique contemporaine